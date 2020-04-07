رئيس إنتر ميلان السابق يتحدث عن وجهة ميسي المقبلة في 2021



تحدث ماسيمو موراتى، رئيس نادى إنتر ميلان الإيطالي السابق، عن التقارير الصحفية التى ربطت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، بالإنضمام إلى صفوف النيراتزورى، بعد نهاية عقده مع البارسا فى صيف عام 2021.



نقل موقع “فوتبول إيطاليا”، تصريحات لموراتى قائلا:”شجاعة الرئيس ستيفن زهانج، ستجعله يفكر فى الحصول على خدمات ميسي، بعد نهاية عقده مع برشلونة”.



أضاف رئيس إنتر السابق حديثه قائلا:”انضمام النجم الأرجنتيني، سوف يعيد الحيوية للدوري الإيطالي، ويعطى الإنتر أمل كبير فى التتويج بالألقاب”.



تابع موراتى حديثه قائلا:”انضمام ميسي إلى إنتر ميلان، سيعيد الصراع بينه وبين النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو من جديد”.



اختتم رئيس إنتر السابق، قائلا:”إصرارى على التعاقد مع ميسي، هو حلم شخصى، بصفتى شخصا خارج النادى”.



جدير بالذكر أن، ماسيمو موراتى رئيس إنتر ميلان، حاول الحصول على خدمات ميسي، فى بداية مشواره مع برشلونة، ولكن الأخير فضل البقاء ضمن صفوف البارسا.



وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.