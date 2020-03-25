رئيس إنتقالي أبين يتفقد مكتبي التعليم الفني والعقارات بالمحافظة ويزور منطقة "القرو" الاثرية

تفقد العميد عبدالله الحوتري رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي صباح اليوم الاربعاء عددا من المكاتب الحكومية في عاصمة محافظة ابين زنجبار وذلك لمعرفة الصعوبات والتحديات التي تعرقل سير العمل الوظيفي في المحافظة وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي في تلك الادارات.

وشدد العميد الحوتري خلال زيارته على ضرورة الانضباط في العمل والحضور وعدم التغيب بحجج واهية تساهم في تعطيل مصالح المواطنين.

وخلال زيارته التفقدية التقى العميد الحوتري بالأستاذ علي محمد سعيد مدير شؤون الموظفين في مكتب التعليم الفني والمهني بمحافظة أبين.

وفي اللقاء رحب الاستاذ محمد سعيد بزيارة رئيس انتقالي أبين العميد عبدالله الحوتري لمكتب التعليم الفني والمهني لمعرفة الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المكتب .

وشكر “سعيد” للعميد الحوتري زيارته التفقدية لمكتب التعليم الفني والمهني.

كما قام العميد الحوتري بزيارة المنطقة الاثرية (القرو) وذلك للحد من العبث بالمواقع الاثرية من قبل النازحين والاطلاع الاهمال الذي طال مبنى السلطة المحلية في مديرية زنجبار ومكتب عقارات الدولة.