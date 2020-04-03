رئيس إنتقالي #أبين ينجح في حل خلاف قبلي بحضور شيوخ واعيان المراقشة

لبت قبائل ومشائخ المراقشة النداء الذي وجهه الشيخ عبداللة الحوتري بحضور الشيخ الحوتري المرقشي رئيس المجلس الانتقالي بمحافظة ابين.

والشيخ علي محمد لحمان

والشيخ ناصر بن عبدالله الذيب

والشيخ فيصل بلعيدي

والشيخ سالم علي امطيري

والشيخ حسن فضل حسن

والشيخ عقيل احمد عقيل البشعي

والشيخ علي محمد صالح المحمري

والشيخ احمد صالح عمار العبادي

والقائد عبد سند الذيب البشعي المرقشي قائد الحزام الأمني زنجبار عاصمة المحافظة ابين

وابو محمد المرقشي

وعدد كبير من ابناء المراقشة شخصيات ووجهاء وكوادر من ابناء المراقشة,

في لقاء اخوي عفوي بمنزل الشيخ الحوتري الذي كانت دعوة تاريخية وبناء اول صخرة متينة الذي تعطي دافع متين اخوي لمصلحة قبيلة المراقشة عامة من بنا السلام بين اوساط القبيلة وترك المشاحنات الاخوية وكما تطرقت الدعوة في اولوياتها لحل الخلاف الذي دار بين قبيلتين من قبائل المراقشة وكانت القبيلتين قد اوجهت واعطت القضية لجنة الصلح المكونة من ابناء المراقشة شيوخ ووجها

وهم الشيخ عبداللة الحوتري

والشيخ حسن فضل حسن

والشيخ سالم علي امطيري

والشيخ فيصل بلعيدي

وابومحمد المرقشي,

وخرج الجميع متصالح متراضي بما طرح من قبل لجنة الصلح بحل القضية الذي دارت بين آل البشع المراقشة وآل محمر المراقشة وكان جوهر القضية اطلاق النار الذي حصل بينهم سابقا.

ومن جانب آخر لن يفصل الحضور في أمور أخرى حتى يحضر ويجتمع بقية مشائخ المراقشة ويطرح جميع شيوخ المراقشة نقاط تكون هي ضوابط وثوابت لجميع ابناء المراقشة بالأضافة إلى الضوابط المتعارف عليها سابقا

وكان الكل مؤيد على اضافة بعض نقاط, سنطرحها في منشور اللقاء القادم وهي الفيصل الذي يلزم الجميع بعدم الأخطاء المتكررة بين فخائذ (بيوت ) المراقشة,

وسيكون لقاء بعد ان يحدد في الايام القلية القادمة بحضور جميع شيوخ المراقشة ووضع نقاط بالإضافة إلى النقاط السابقة المتعارف عليها القبيلة سابقا,

كما قدم الحاضرين شكر وتقدير للشيخ الحوتري على كرم الضيافة وحسن الأستقبال في منزله.