رئيس إنتقالي الشيخ عثمان ينفي شائعات استقالتة من المجلس الانتقالي

نفى رئيس انتقالي مديرية الشيخ عثمان رياض عبده درويش شائعات استقالتة من المجلس الانتقالي.

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستيعين من امور الدنيا والدين

في البداية اتقدم لكم جمعياً ثوار واحرار الجنوب الرجال الاوفياء الذي عاهدوا الله سبحانه وتعالي ثم شهداء الجنوب شهداء تحرير واستقلال الجنوب واستعادة وبناء دولة الجنوب حره ابية كامل السيادة وبحدود ما قبل 22 مايو 1990م.

لقد سمعت مثلي مثل عابر سبيل اني انا رياض درويش تقدمت بالاستقالة من المجلس الانتقالي الجنوبي وكنت لااحب ان ارد على كلام هابط لايشبة الاكاتبة واي رد لمثل هولاء تعطية اهتمام اكبر ولكن وبعد ان توالت الاتصالات والمكالمات والاستفسارات اضطريت أن أوضح لزملائي واخواني وقادتي العسكريين ولكل المهتمين بشؤون الجنوب.

ان ممثل الشعب الجنوبي وهو المجلس الانتقالي الجنوبي.

اقول انا رياض عبده درويش عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي – العاصمة عدن رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية الشيخ عثمان، باني لم ولن اقدم استقالتي مطلقاً ولم افكر بذلك وبما يفكر به الضعفاء ونحن من أصهرتنا الثورة الجنوبية السلمية والمسلحة ونحن رجال جبهات الحرب وخرجنا مدافعين عن عدن خاصة والجنوب عامة في الغزو الاول للجنوب والحرب المشؤومة 1994م ثم انطلقنا في الثوره الجنوبية من خلال جبهتي ( حتم.. وموج ) والعمل السياسي الثوري السري ثم انطلقنا في موكب الثورة الجنوبية والحراك السلمي الجنوبي وكان لي الشرف ان اكون واحداً من قاد ساحات الثورة الجنوبية الى جانب الكثير من شرفاء الجنوب.

وعندما فرضت علينا الحرب وعلى شعب الجنوب في 3 مارس 2015م كان لي الشرف ان اكون منذ اليوم الاول الى جانب المقاتلين وقادة جبهات المعركة في جبهات الممداره واول دبابة استلمتها ونقلتها لجبهة الممداره في صد الغزو الثاني والدفاع عن الدين والارض والعرض.

وهنا اقول انا لست من اصحاب بياعين الهواء نهرب وقت الشدائد ونبيع وقت السلا، نحن من عصرتنا وصهرتنا الثوره الجنوبية، وعندما نشعر بالاعوجاج نكون اكثر صلابه في تقويم الاعوجاج وليس الهروب ولانصدر مشاكلنا.

اذا وصلت اني اتقدم او افكر باستقالتي من المجلس الانتقالي الجنوبي وهو ممثل شعب الجنوب هذا يدل على رذيلتي وهبوط اخلاقي وعدم احترام ذاتي جريح حرب وفقدت ذراعي الايمن ولا احترم دماء شهداءنا شهداء الجنوب الاحرار.

وهنا اقول لبياعين الهواء كفى ايها الاقزام كفى ايها الرذيلة لم تستطيعوا ان تعبثوا بثورة شعب الجنوب.

المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلنا

عيدروس قاسم الزُبيدي رئيسنا وقائدنا

رياض عبده درويش

عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العاصمة عدن

رئيس القيادة المحلية مديرية الشيخ عثمان

2020/1/15م

صادر عن:

المركز الاعلامي للقيادة المحلية لانتقالي مديرية الشيخ عثمان.