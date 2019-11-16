رئيس إنتقالي المسيمير ومدير الأمن بالمديرية يشيدان بأدوار المناضل جامع فضل الحوشبي

قام عصر اليوم السبت الأخوان عبد الفتاح جمال الحوشبي رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بالمسيمير محافظة لحج واحمد سعيد جهضر مدير أمن المديرية بزيارة الى منزل المناضل جامع فضل الحوشبي للإطمئنان عليه وذلك تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية ولعرى المحبة ووشائج الود والوئام التي تربط ابناء الحواشب قاطبة في كل القرى والمناطق وتأكيداً للسجايا الحميدة التي يتصف الحواشب بها ويتميزون عن غيرهم من القبائل والأقيال الأخرى.

وعبر الوفد الزائر عن فخر واعتزاز ابناء الحواشب جميعاً بالأدوار البطولية والنضالية الكبيرة التي اجترحها البطل جامع فضل الحوشبي في مختلف ساحات المواجهة ضد العدو الحوثي، مشيدين بكل تلك المواقف الوطنية والرجولية لهذا المناضل الكبير.

كما ثمن الوفد الزائر السجل النضالي الحافل بالتضحيات والمحطات الثورية التي برهن من خلالها البطل جامع فضل قولاً وفعلاً رفضه التام لكل اشكال القهر والظلم والإستبداد، ونأوى وناهض ترسانة العدو المحتل الغاشم بكل ما اوتي من قوة، وواجه بإرادته وعزيمته التي لا تلين اعظم ترسانة حربية حاولت اجتياح الجنوب واحتلاله عسكرياً صيف 2015م، مؤكدين بإن هذا البطل الفولاذي كان من بين النخبة التي وقفت في وجه نظام الإحتلال اليمني وواجهت بسلاحها المقاوم البسيط بطشه هذا النظام المستبد وجبروته، كما كان من بين اولئك الأفذاد الذين وهبوا انفسوا للوطن وتصدوا لآلة الحرب الحوثية الغازية واستطاع برفقة هذا الرعيل من إلحاق الهزيمة النكراء بتلك العصابة الفاشية وساهم في تحقيق النصر المؤزر وتحرير الأرض من شرذمتها الباغية.

ودعا الوفد الزائر كل الجهات ذات العلاقة بالنظر الى وضع هذا المناضل الكبير الذي كان له فضل وتأثير فاعل بتأسيس وتشكيل سرايا حركة المقاومة الجنوبية في الحواشب والتي انبرت فيما بعد للدفاع عن حياض الجنوب بالمسيمير محافظة لحج وتحقق بفضل تضحياتها الجسيمة مجد الإنتصار.

واشاروا الى ان القائد البطل جامع فضل اوكلت اليه مهام أمنية في محافظة حضرموت بعد تحرير المسيمير والمناطق الجنوبية المجاورة من براثن الحوثي وقد حظي طوال فترة توليه تلك المهمام بإحترام وتقدير الجميع في حضرموت، وقد اسهم خلال هذه الفترة بحفظ الأمن والسكينة العامة ومحاربة الخلايا الإرهابية خاصة تلك التي تتخذ من مدينة المكلا كبرى مدن المحافظة مأوى لها.

من محمد مرشد عقابي