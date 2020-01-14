رئيس إنتقالي مسيمير لحج يتفقد الخطوط الأمامية



عدن تايم / محمد مرشد عقابي.

قام رئيس المجلس الإنتقالي في مديرية المسيمير الحواشب بمحافظة لحج الإستاذ عبد الفتاح جمال سعيد الحوشبي، بزيارة تفقدية للخطوط الأمامية لجبهة منطقة قرين الجنوبية المحاده لمنطقة ماوية اليمنية.

وخلال الزيارة اشاد رئيس المجلس الإنتقالي بالمآثر البطولية التي اجترحها ابطال القوات المسلحة والمقاومة الجنوبية المرابطين في هذه الجبهة الحدودية الحساسة، مثمناً التضحيات الجسام لأولئك الأبطال الذين يستبسلون في الذود عن حياض الوطن ويواصلون مسيرة الكفاح لتطهير الجنوب وحمايته من دنس الغزاة.

واطلع رئيس المجلس الإنتقالي اثناء الزيارة على مسرح العمليات وسير المعركة العسكرية متعرفاً على قواعد الإشتباك مع العدو في هذه الجبهة المحورية، مشيداً بشجاعة وإقدام المقاتلين الشرفاء من ابطال اللواء العاشر صاعقة حالياً ومن قبلهم قوات قطاع الحزام الأمني الذين صنعوا الملاحم وسطروا الإنتصارات في هذه الجبهة من خلال تصديهم وكسرهم لكل توغلات وزحوفات مليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران.

واثنى رئيس إنتقالي المسيمير على الروح المعنوية والإستعداد القتالي العالي الذي يتمتع به كافة الأبطال المرابطين في مواقع العزة والكرامة بجبهة قرين، مخاطباً الجميع بالقول : لنا الشرف الكبير ان نكون بينكم وانتم الأمل بعد الله للتخلص من هذه الشرذمة الباغية ومن غيرها من الفلول والعصابات الإرهابية اليمنية التي جرعت شعبنا الجنوبي مرارة الويل طيلة ردح من الزمن وبالتحديد منذ نكسة 22 مايو 1990م وما تلى صيف 94م المشؤوم الى ما قبل 2015م، فانتم حماة هذا الوطن الغالي واياديه الضاربة التي تصون مكتسباته الثورية وتذود عن حياض وحرمة أراضيه.

من جانبهم ثمن ابطال القوات المسلحة الجنوبية في اللواء العاشر صاعقة ورجال المقاومة الجنوبية المرابطين في جبهة قرين هذه الزيارة، واعتبروها دافع لهم للمزيد من الصمود والثبات ولتقديم كافة اشكال التضحيات حتى يتحقق النصر الذي يلبي تطلعات شعب الجنوب العظيم.

رافق رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية المسيمير محافظة في هذه الزيارة الأخ معتز منصور عباس قائد الكتيبة الثانية في اللواء العاشر صاعقة.