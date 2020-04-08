عدن الغد

رئيس إنتقالي مسيمير لحج يصدر عدد من القرارات الإدارية.

8 أبريل، 2020
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رئيس إنتقالي مسيمير لحج يصدر عدد من القرارات الإدارية.

اصدر الأخ الأستاذ عبد الفتاح جمال الحوشبي رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية المسيمير محافظة لحج اليوم الثلاثاء قرارات إدارية قضت بتعيين رؤساء لفروع المجلس بعدد من مراكز المديرية.
ونص القرار رقم (1) بتكليف الأخ محسن حيدرة صالح احمد رئيساً لفرع القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمركز عهامه.
ونص القرار رقم (2) بتكليف الأخ عارف صالح جليد رئيساً لفرع القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمركز مريب.
ونص القرار رقم (3) بتكليف الأخ عمار محمد صالح رئيساً لفرع القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمركز مكيديم، على ان تلغى اي قرارات سابقة بهذا الخصوص، وان يتم العمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها، وتوجيه كافة الجهات المعنية بتسهيل مهام عمل المذكورين.
 
* من محمد مرشد عقابي 

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