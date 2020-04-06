رئيس إنتقالي مسيمير لحج يعزي في وفاة المناضل الكبير محسن علي الحاج.

بعث الأخ الأستاذ عبد الفتاح جمال الحوشبي رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية المسيمير محافظة لحج رسالة عزاء ومواساة الى أسرة الفقيد المناضل محسن علي الحاج الذي فارق الحياة أمس الأحد إثر مرض عضال ألم به عن عمر يضاهي الـ 90 عاماً سخره في خدمة الوطن.

وجاء في رسالة التعزية :

بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تلقينا نباء وفاة المناضل الشيخ محسن علي الحاج احد مناضلي ثورة 14 اكتوبر المجيدة من ابناء الحواشب والذي انتقل الى جوار ربه بعد معاناة طويلة مع المرض، وبهذه الفاجعة فقدت الساحة النضالية الجنوبية احدى الهامات الباسقة والعملاقة التي قدمت الكثير من اجل الجنوب في مختلف المنعرجات والمنعطفات والمراحل الثورية التي مر بها الوطن.

ومن هذا الموقف الحزين نتقدم بأحر التعازي القلبيه وعظيم المواساة لأقارب وابناء الفقيد المناضل محسن علي الحاج، سائلين المولى العلي القدير ان يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه، وان يسكنه جنات الخلود، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان..

انا لله وانا اليه راجعون…

الأسيف : الأستاذ عبد الفتاح جمال سعيد قائد الحوشبي.

رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي.

مديرية المسيمير محافظة لحج.