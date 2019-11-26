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رئيس الإدارة الاجتماعية لانتقالي الضالع يزور معسكر الجُب الاستراتيجي.

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زار الاستاذ عبد الحميد طالب رئيس الإدارة الاجتماعية لانتقالي محافظة الضالع صباح اليوم الثلاثاء الموافق26 نوفمبر2019 معسكر الجُب الاستراتيجي في منطقة الفاخر شمال الضالع. 

وتفقد رئيس الإدارة الاجتماعية عدد من المواقع العسكرية في الخطوط الامامية شمال الضالع لجبهة الفاخر مثمنا التضحيات الجسام الذين يجترحوها أبطال قواتنا المسلحة الجنوبية دفاعاً عن الدين والأرض والعرض والكرامة  

 وأشاد الاستاذ عبد الحميد طالب بالصمود الاسطوري للمقاتلين المرابطين في خطوط التماس على الاستماته والاستبسال في كسر زحوفات المليشيات الحوثية والتي فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق أي تقدم لها منذُ أشهر ,رغم التعزيزات المتواصلة لها إلى جبهة الضالع.

من جانبهم عبر المقاتلون عن امتنانهم وشكرهم لقيادة انتقالي الضالع برئاسة العميد عبدالله مهدي سعيد على الاهتمام المتواصل والمتابعة المستمرة لتفقد اوضاعهم.

*محمد ناصر الشعيبي

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