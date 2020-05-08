عدن تايم

رئيس الادارة الذاتية يوجه بمنع إبحار رفاص من عدن الى شبوة

8 مايو، 2020
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عدن / الخضر الميسري

وجه اللواء أحمد سعيد بن بريك القائم بأعمال رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي رئيس اللجنة العليا للإدارة الذاتية للجنوب بعدم إبحار الرفاص “تاج سقطرى” من ميناء الزيت بالبريقة إلى ميناء النشيمة النفطي.

أمر بن بريك جاء في خطاب وجهه الى قائد اللواء الأول دعم واسناد وقائد خفر السواحل في ميناء الزيت.

وقضى الأمر بالغاء مهمة الرفاص الشهرية ( قطر المراكب في ميناء النشيمة النفطي) لوقف نهب ثروة ابناء الجنوب.

ويأتي هذا الأجراء من ضمن شفافية الأدارة الذاتية للجنوب مع شعب الجنوب واطلاعهم علي سير الخطوات التنفيذية للجنة العليا للإدارة الذاتية للجنوب.

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