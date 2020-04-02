رئيس الجالية الجنوبية السابق بالمنطقة الشرقية يشيد بالإهتمام الصحي السعودي

أشاد رئيس الجالية الجنوبية السابق الناشط الجنوبي الأخ /صلاح عوانه اليافعي حيث قال في مستهل حديثه نشكرك أولا أخينا الإعلامي إيهاب المرقشي على تواصلك وحرصك النابع بالأخوية والإهتمام الوطني حول الأوضاع الصحية للجالية الجنوبية إثر تفشي فيروس كورونا

وعبر منبر رسالة الإعلام السامية نشيد بدور القطاع الصحي السعودي المتكامل والرعاية الصحية والإهتمام المتفاني لأبناء الجالية بكل المقاييس والمعايير والخدمات الطبية السعودية دون أي تقصير.

حيث قال عوانه من باب الإطمئنان لكافة أهلنا في أرض الجنوب العربي نوضح إليكم فيما يخص الأوضاع الصحية لأبناء الجالية الجنوبية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية إلى الأن لم تسجل أي إصابة لأي مواطن بفيروس كورونا ألذي أجتاح معظم دول العالم والبلدان العربية وحصد الملايين من أروح البشر ناهيك عن الآلاف المصابين

وأوضح الناشط الجنوبي عوانه بأن أبناء الجالية الجنوبية بالأخص في المنطقة الشرقية بمملكة الإنسانية والعز والحزم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه والأمير محمد بن سلمان سدد الله خطأه حيث نحضى بالرعاية الصحية التامة والحرص الشديد وتولي جل إهتمامها الكامل في تقديم جميع الخدمات الصحية والمتابعة المستمرة النابعة بالعروبة والأخوة الصادقة

كما نثمن الدور الإنساني الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية الشقيقة والصديقة بقرر خادم الحرمين الشريفين بتكفل بالعلاج والرعاية الطبية لأي مواطن أو مقيم دون إستثناء لمخالفي نظام الإقامة فهذا ليس بقريب على مملكة الإنسانية عند تجلي المواقف الصعبة والمسؤولية العظيمة

وأختتم الناشط الجنوبي صلاح عوانه بأن أبناء الجالية الجنوبية ملتزمون بالتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والتقيد بالإجراءات التوعوية والإرشادية للوقاية الصحية من الإصابة بفيروس كورونا سائلين من الله جل جلاله أن يجنب الأمة العربية والإسلامية هذا الوباء الخبيث وأن ينزل الشفاء العاجل على كل المصابين.

من/إيهاب المرقشي