رئيس الجمعية الوطنية : هناك تحركات على الأرض تسعى لإفشال اتفاق الرياض



4 مايو / خاص

قال رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء أحمد سعيد بن بريك :” إن اتفاق الرياض جيد ، وان هناك محاولات على الأرض لإفشاله من قبل جهات تابعة للشرعية”.

وأضاف بن بريك في مقابلة تلفزيونية، على قناة “الغد المشرق” : أن ”اتفاق الرياض يحتوي على بنود مزمنة ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن وفقًا للفترات الزمنية المحددة له“.

وأوضح أن هناك تحركات على الأرض تسعى لإفشال اتفاق الرياض، كما يحدث في كل من شبوة وحضرموت والمهرة من قبل وزراء ومسؤولين يتبعون الشرعية، فضلًا عن عدم تمكن الحكومة من صرف مرتبات العسكريين حتى الآن في عدن فقط .

وأشار بن بريك، إلى أن المجلس الانتقالي مازال حتى الآن ضابطًا للنفس رغم كل هذه المحاولات العبثية.

وطالب بن بريك التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية، الى ضرورة ممارسة أقسى أنواع الضغوط سواء السلمية أو بالقوة لإيقاف هذه المحاولات العبثية التي تسعى إلى نسف اتفاق الرياض الذي لم يرَ النور حتى الآن“.

وبشأن الحكومة الجديدة الذي يفترض تشكيلها في غضون 30 يومًا من التوقيع على اتفاق الرياض، قال بن بريك : ” إنه لا يعلم الكثير عنها، سوى ما يتداول أن المجلس الانتقالي سيحظى بـ 6 حقائب داخل هذه الحكومة، داعيًا إلى أن تكون هذه الحقائب تمثل كافة المحافظات الجنوبية.