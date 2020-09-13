رئيس الجمعية الوطنية يحض على حصر العسكريين المتظلمين ودعم لجنة الاستقبال

قام صباح اليوم اللواء الركن احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي يرافقه الاستاذ فضل محمد الجعدي نائب الامين العام للمجلس الانتقالي والشيخ عبدالرب النقيب والطيار ناصر السعدي عضوا هيئة رئاسة المجلس الانتقالي , بزيارة تفقدية للجنة استقبال المتظلمين العسكريين بمقر دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة والمقاومة الجنوبية بمنطقة الفتح بالعاصمة عدن

وكان في استقبالهم العميد الركن علي منصور الوليدي مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة والمقاومة الجنوبية المشرف العام على اللجنه ونائبه العميد الركن عبداللطيف علي عبدالله والعميد الركن خالد حيدرة الزامكي رئيس لجنة استقبال التظلمات والعميد الركن عبدالله زيد قائد لواء الشهيد احمد سيف والعميد الركن صالح المنصب اركان حرب محور ابين واعضاء اللجنة وعدد من القيادات العسكرية.

وقام اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي ومرافقيه بزيارة لجان الاستقبال المعنية والتقى باعداد كبيرة من طوابير المتظلمين واستمع من اعضاء اللجان المختصة لشرح مفصل عن سير الية عمل اللجنة ومهام كل لجنة الموزعين حسب المناطق ونوع الحالات التي يستهدف عمل اللجنة معالجة التجاوزات الغير مسؤولة التي اضرت بالاف العسكريين والتنكليل بهم والعبث بحقوقهم ومصادرة مرتباتهم ومصدر رزق اسرهم.

وحث اللجنة على الاستمرار ومواصلة العمل حتى يتم حصر كافة المتظلمين من الذين يتوافدون على مقر لجنة الاستقبال وضرورة تعبئة استمارات التظلم وارفاق الاوليات من الوثائق الثبوتية لهوية كل متظلم ، مؤكدا وقوف المجلس الانتقالي الى جانبهم والتوجيه والعمل على ضرورة ان ينالوا مرتباتهم الشهرية كاملة دون اي خصم غير مشروع او استقطاعات غير قانونية واعادة ترتيب اوضاعهم ظمن عملية اعادة بناء وتحديث المؤسسة الدفاعية والامنية الجنوبية على أسس وطنية ومهنية وتخصصية وعلمية حديثة.

ثم عقد اللواء الركن احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي ومرافقيه اجتماعا خاصا مع مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة والمقاومة الجنوبية العميد الركن علي منصور الوليدي المشرف العام على لجنة استقبال المتظلمين والعميد الركن خالد حيدرة الزامكي رئيس اللجنة والذين اطلعوه على عمل اللجنة ومهامها وقدموا له خلاصة اولية لعدد المتظلمين ممن عبوا الاستمارات حضوريا ونوع وعدد كل حالة من الحالات التي يستهدفها عمل اللجنة وطرق معالجتها.

وأثنى على عمل اللجنة ومهمتها الوطنية الكبيرة التي من شأنها حماية حقوق العسكريين المادية والوظيفية ومنع استخدامها غير المشروع لاجبارهم على تنفيذ اجندات سياسية وحزبية تضر بالوحدة الوطنية الجنوبية وامن الوطن واستقراره.

ووجه بالدعم وتذليل وحل بعض الصعوبات الفنية والاجرائية التي تعاني منها وتحتاج اليها لجنة استقبال المتظلمين العسكريين من منتسبي القوات المسلحة والمقاومة الجنوبية.