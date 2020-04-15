رئيس الجمعية الوطنية يلتقي بأعضاء من لجنة التهدئة للأوضاع العسكرية بالجنوب

عدن (المندب نيوز )خاص

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم في مقر الجمعية، لجنة التهدئة للأوضاع العسكرية في الجنوب، ممثلة باللواء فضل حسن محمد العمري، قائد المنطقة الرابعة، والعميد ثابت مثنى جواس، قائد محور العند، قائد اللواء131 مشاة، رئيس لجنة التهدئة .

وفي الاجتماع، الذي ضم اللواء سالم عبدالله السقطري، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي والمحامية نيران سوقي، نائب رئيس الجمعية الوطنية، تم الاستماع إلى التقرير الخاص بلجنة التهدئة التي خرجت بخلاصة أولية في لقائها مع قادة ألوية الشرعية بمنطقة شقرة محافظة أبين أمس الثلاثاء.

وجرى تقسيم الاجتماع إلى جلستين، كُرّست الأولى للاستماع وتبادل الأراء بين الجانبين، فيما تمّ خلال الجلسة الثانية صياغة مبادئ الاتفاق .

واستعرض أعضاء لجنة التهدئة ما تضمنه محضر اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي مع اللجنة، وتم الاتفاق على إبداء حسن النية من الطرف الآخر والالتزام بالتهدئة وعدم التصعيد العسكري والإعلامي، والالتزام بوقف التحشيد العسكري والاستفزازات الميدانية وعدم اللجوء للعنف، وفتح قنوات للتواصل بين الجانبين، وتهيئة المناخ المناسب للبدء بتنفيذ محددات اتفاق الرياض، إلى جانب الاتفاق على عقد لقاء مشترك خلال اليومين القادمين في مقر قيادة قوات التحالف.

كما ناقش اللقاء الملخص المقدم من قبل اللجنة، فيما يخص تشكيل لجان رباعية مع أربعة من قيادة المجلس الانتقالي وبحضور لجنة التهدئة، يكون هدفها الرئيسي حفظ التصعيد.

هذا وتخلل اللقاء التأكيد على أهمية التوجة نحو تمثيل اتفاق الرياض عبر لجان حُددت في السابق، وتوقفت عن آداء عملها بسبب التلكؤ في تنفيذ الشق العسكري والسياسي.

وأشار الاجتماع، إلى أن هناك توجه لإجراء مشاورات للجلوس على طاولة الحوار والاتفاق على الحل النهائي لإنهاء الصراع القائم وحل القضية الجنوبية، بحيث يتفق عليه كل الأطراف داخل الرياض.

وأكد اللواء بن بريك، أن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، ملتزمة بالتوجيهات في وقف اطلاق النار، وفي ما يخص حسن النوايا، فإن قيادة المجلس الانتقالي، ترحب بجميع الإخوة الجنوبيين في كل المكونات السياسية والاجتماعية والأحزاب والأطياف بما فيهم جنوبيي الشرعية، على أن تصب كل الأفكار والمقترحات والحلول في مصلحة القضية الجنوبية.

وكان قد تم في الاجتماع، الاتفاق بأن تتكفل قيادة المنطقة العسكرية الرابعة ومعها لجنة التهدئة كجهة استشارية، بتشكيل هيئتين لمراقبة خطوط التماس ورصد أي خروقات أو تحركات مشبوهة.

وفي ختام الاجتماع، استمع رئيس الجمعية الوطنية، إلى بعض المداخلات المقدمة من قبل القيادات العسكرية، فيما يخص إثبات حسن النية واتفاق الرياض، وتم الرد عليها من قبل رئيس الجمعية.

حضر الاجتماع الدكتور عبدالناصر الوالي، والعميد علي ناصر الشيبة، والدكتورة منى باشراحيل ، وأمين صالح، أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والسفير قاسم عسكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية والعميد ناصر أحمد حويدر، رئيس لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية، ونائب رئيس لجنة الأمن في الجمعية الوطنية اللواء محمد علي هادي.

ومن لجنة التهدئة اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة العسكرية، والعميد الركن علي منصور الوليدي ، مدير دائرة التوجيه المعنوي واللواء محمد هيثم قاسم،واللواء محمد سعيد صالح.