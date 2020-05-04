رئيس الجمهورية ونائبه ورئيسا النواب والوزراء يعزون باسندوه بوفاة زوجته

│الخبر | سبأ

أجرى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، يوم الاحد، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الأسبق الأستاذ محمد سالم باسندوة، عبر من خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة زوجته الفاضلة في هذه ا لأيام المباركة و بجمهورية مصر العربية.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقيات عزاء ومواساة للأستاذ محمد سالم باسندوه في وفاة زوجته الفاضلة.

وأعرب الجميع عن أحر التعازي بهذا المصاب الأليم لرئيس الوزراء الأسبق الأستاذ محمد سالم باسندوة وكافة أفراد أسرته الكريمة واهل وذوي الفقيدة .. مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.