رئيس الجمهورية: يجب اتخاذ التدابير اللازمة لحصر الحالة المصابة بالفيروس والأفراد الذين اختلطوا بها

شدد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحصر الأفراد المخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا، التي أٌعلن عنها الجمعة، بمحافظة حضرموت، تفادياً لانتشار الوباء.

واطّلع هادي خلال اتصال هاتفي مساء الجمعة، بمحافظ حضرموت فرج البحسني، على الاوضاع الصحية بالمحافظة والتجهيزات والترتيبات اللازمة والاجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها لمواجهة الاوبئة ومنها فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد أكد الرئيس على اهمية اتباع النصائح والتوجيهات والارشادات الموجهه والمعمول بها من قبل المختصين في وزارة الصحة العامة والسكان وكذلك منظمة الصحة العالمية في هذا الاطار.

وأعرب عن أمله في أن تتجاوز اليمن ودول العالم جائحة كورونا.

وصباح الجمعة أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كوفيد-19 في اليمن عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة حضرموت(شرق اليمن).

وقال علي الوليدي المتحدث الرسمي باسم اللجنة أن الرجل (60 عاما) ويعمل في ميناء الشحر الصغير، ثبتت إصابته بالفيروس.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في اليمن عبر تويتر إن “الحالة تحت العزل والمعالجة حالياً، ويتم تتبع جميع المخالطين وحجرهم صحياً”.

وبعد الإعلان عن رصد اول إصابة، أقر مكتب محافظ حضرموت حظر تجوال بدأ من صباح الجمعة في مدينة الشحر والمناطق المجاورة ليوم واحد، بالإضافة إلى إغلاق كافة منافذ المدينة.

وأعلن المحافظ أيضا إغلاق ميناء المدينة، وأمر العاملين فيه التزام الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وكانت سلطات محافظة المهرة (أقصى شرق اليمن) أعلنت الجمعة أيضاً، تعليق الحركة من وإلى مدن ساحل حضرموت بعد اكتشاف الحالة.

وفي السياق وجه محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو الأجهزة الأمنية بإغلاق جميع منافذ المحافظة مع محافظة حضرموت، وكذلك منع الخروج أو الدخول إلى المحافظة نهائياً ابتداء من الساعة السادسة مساء الجمعة وحتى إشعار آخر.

وقال التوجيه الذي حصل “المصدر أونلاين” على نسخة منه إن “أي استثناء للدخول أو الخروج تقره لجنة الطوارئ بالمحافظة”.

وكانت منظمات إغاثية حذرت من أن وصول وباء كورونا المستجد الى اليمن ينذر بكارثة بسبب القطاع الصحي المنهار بفعل سنوات الحرب، المستمرة منذُ إنقلاب الحوثيين.