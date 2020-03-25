رئيس الجمهورية يصدر توجيهات عاجلة للحكومة بشأن المنخفض الجوي بعدن

│الخبر | سبأ

اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم توجيهات عاجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك باتخاذ المعالجات والتدابير اللازمة لتجاوز تبعات واثار المنخفض الجوي الذي ضرب عدد من محافظات الجمهورية ومنها العاصمة المؤقتة عدن وما ترتب عنه من تداعيات واضرار جسيمه في البنى التحتية ومنازل المواطنين والضحايا والاصابات البشرية.

واكد هادي في اتصاله لرئيس الحكومة وفقا لوكالة سبأ على أهمية الإسراع وبشكل فوري في اعتماد الموازنات المخصصة لأضرار السيول بعدن ومصارف المياه وما تحتاجه المدينة لمواجهة الأمطار والسيول بناء على ما تم رفعه سابقاً من قبل لجان اضرار السيول في الفترة الماضية والتي لم تنفذ حتى الان .

كما وجه هادي رئيس الحكومة على التواصل مع القيادات التنفيذية في المحافظات المتضررة لتقديم الإغاثة والرعاية وحصر الاضرار الناجمة عن تدفق السيول.. مشددا على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة والممكنة لمواجهة استمرار المنخفض الجوي والحد من الاضرار في الممتلكات والارواح.. موجهاً في هذا الصدد إلى تسخير كافة الوسائل و الإمكانات لتجاوز هذه المحنة مع التأكيد على أهمية مواصلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستمراريتها ورفع درجتها من قبل كافة المواطنين والأجهزة المعنية والمتصلة بمواجهة تفشي الامراض والاوبئة ومنها فيروس كورونا .

كما وجه فخامة الرئيس في اتصال مماثل بمحافظ عدن احمد سالم ربيع على أهمية القيام بالمهام والواجبات التي يستدعي الظرف مًواجهتها والاضطلاع بها لمعالجة اثار الامطار والسيول مع أهمية الاخذ بعين الاعتبار وبصورة عاجلة بتوجيهاته السابقة المتصلة بتداعيات أسباب ومخلفات اضرار الامطار قبل الأخيرة والتي رفعت نتائجها من قبل اللجنة المشكلة لتقصي اثارها في هذا الصدد ويأتي في أولوياتها تراكم المخلفات وانسداد مصارف ومناهل الامطار والسيول التي عرفت بها عدن فضلاً عن البناء العشوائي وغيرها من المخالفات ..لافتاً الى توجيهها بالتنفيذ الحرفي لها وتوجيهه للحكومة باعتماد المبالغ والمخصصات اللازمة لسرعة تنفيذها.