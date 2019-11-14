التغيير نت

رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك يترائس اجتماع..اهم ماورد فيه

التغيير نت التغيير نت منذ 8 دقائق
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التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك” الأربعاء” عدد من وجهاء ومشائخ وأعيان ومحافظي محافظات إقليم سبأ (مأرب – البيضاء – الجوف)، لمناقش الأوضاع الأمنية والخدمة والاحتياجات الملحة لأبناء هذه المحافظات في الظروف الراهنة.

وتطرق اللقاء الى الأوضاع الخدمية والأمنية والإنسانية والتنسيق القائم بين السلطات المركزية والمحلية للتعامل مع التحديات القائمة وتجاوزها.

وأشار رئيس الوزراء الى ان المقترحات والرؤى التي تم طرحها خلال اللقاء سيتم نقلها الى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والتعامل معها وفقا للأولويات والإمكانات المتاحة.

واكد أن نظام الأقاليم المقترح وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل يضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة وتنمية المجتمعات المحلية وإتاحة التنافس في المجال التنموي والخدمي.

وشدد على ضرورة بذل جهود استثنائية للاهتمام بأوضاع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا ان الظروف الحرجة التي تمر بها اليمن تتطلب تضافر الجهود وتكاملها على المستويات لتخفيف الأعباء الإنسانية الناجمة عن هذه الحرب العبثية لوكلاء إيران في اليمن.

وأشاد عبد الملك، بالتضحيات الجسيمة لأبناء إقليم سبأ وكل الشعب اليمني في مواجهة المشروع الحوثي الإيراني الطائفي والدخيل على ثقافة وهوية المجتمع اليمني..

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة حريصة في خططها ومشاريعها القادمة بما في ذلك برامج إعادة الأعمار وبالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء من شركاء اليمن في التنمية، على ايلاء اهتمام خاص بمحافظات إقليم سبأ وتعويضها عن عقود الحرمان الطويلة من المشاريع التنموية والحيوية.

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التغيير نت

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