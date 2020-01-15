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رئيس الحكومة يؤكد على معالجة الإشكالات في القطاعات النفطية لتفعيل انتاج النفط الخام

15 يناير، 2020
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أكد رئيس الحكومة معين عبدالملك اليوم الأربعاء، على وضع مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، لمعالجة الإشكالات القائمة في عدد من القطاعات النفطية بما يساعد على استئناف نشاطها بكامل طاقتها الإنتاجية.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالمجلس الاقتصادي الأعلى في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، لمناقشة آليات تفعيل وتنشيط أداء القطاعات الاقتصادية وتحسين كفاءتها وزيادة إنتاج وتصدير النفط الخام.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من وزير النفط والمعادن، والمتضمن عرض للمرحلة الأخيرة من تنفيذ أنبوب نقل النفط الخام الرابط بين حقول الإنتاج وميناء النشيمة في شبوة، والبالغ طوله اثنين وثمانين كيلو متراً، بالإضافة إلى رفع مستوى إنتاجية وحدات الغاز المنزلي.

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