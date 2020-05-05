رئيس الحكومة يؤكد مساندة الحكومة لجهود لحج في مواجهة كورونا

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مساندة الحكومة لجهود السلطة المحلية بمحافظة لحج في كل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والقضاء على جائحة الحميات الأخرى.

وشدد رئيس الوزراء، خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم مع محافظ لحج اللواء احمد عبدالله التركي، على مضاعفة الجهود بالتنسيق مع الوزارات المختصة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد وباء كورونا، وكذا التعامل السريع مع مخلفات الامطار وشفط المياه الراكدة وتكثيف حملات الرش الضبابي للقضاء على الاوبئة الأخرى.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، اطلع الدكتور معين عبدالملك من محافظ لحج، على الأوضاع الخدمية والأمنية، وما نفذته السلطة المحلية للتعامل مع الاضرار التي احدثتها سيول الامطار التي اجتاحت المحافظة مؤخرا واثرت على مخيمات النازحين والممتلكات العامة والخاصة والطرقات.. وشدد بهذا الخصوص على ضرورة تنفيذ المعالجات بشكل سريع وفقا للمخصصات المرصودة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية في هذا الجانب.

وأشاد رئيس الوزراء بما تبذله قيادة السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة لحج في تلبية متطلبات المواطنين وفق الإمكانات المتاحة.. لافتا إلى اسناد الحكومة لكل هذه الجهود وتشارك المسؤولية مع القيادات المحلية لتخفيف معاناة المواطنين جراء الظروف الاستثنائية الراهنة.

بدوره قدم محافظ لحج، لرئيس الوزراء، تقرير عن الأوضاع الخدمية والصحية في المحافظة، والتحديات القائمة وجوانب المساعدة المطلوبة من الحكومة لتجاوزها.. معربا عن تقديره لمتابعة واهتمام رئيس الوزراء ودعمه الدائم لجهود قيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة.