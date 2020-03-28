نيوز يمن

رئيس الحكومة يوقف الجبواني ويكلف الخنبشي بمهام وزارة النقل

28 مارس، 2020
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@ عدن، نيوزيمن:
السياسية

2020-03-28 17:59:27

وجه رئيس الحكومة معين عبدالملك، بإيقاف وزير النقل صالح الجبواني، فيما كلف نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الخنبشي بالإشراف على أعمال الوزارة.

وأرجأ رئيس الوزراء قرار إيقاف الجبواني إلى “إخلاله الجسيم في أداء مهامه” طبقا لوثيقة رسمية وجهها إلى نائبه.

وقال معين عبدالملك في نص التوجيه للخنبشي: “نكلفكم بالإشراف على أعمال وزارة النقل إلى جانب عملكم”.

في حين وجه نائب وزير النقل ناصر أحمد شُريف رسالة إشعار بقرار رئيس الحكومة بإيقاف الجبواني إلى عدة جهات وهيئات حكومية مرتبطة بوزارة النقل.

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