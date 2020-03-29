4 مايو

رئيس الدائرة السياسية بائتلاف العيسي يؤكد فشل الائتلاف في تحقيق اهدافه

30 مارس، 2020
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الإثنين – 30 مارس 2020 – الساعة 12:57 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص

وقع مكون مايسمى الائتلاف الوطني الذي يتبع تاجر النفط الاخواني احمد العيسي والذي يعد احدى مشاريع حزب الإصلاح وقع في دائرة التصدع والفشل كونه بني على مصالح وفتات بغرض إيجاد شرخ بالوسط الجنوبي، لمصادرة مشروع الجنوب المتمثل بالتحرير والاستقلال في اطار مخطط واجندات الاخوان.
وكشف رئيس الدائرة السياسية لما يسمى للائتلاف الوطني الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي بأن الائتلاف يغردا خارج ما بُني عليه من أسس وأهداف ويضرب يوميا باللائحة التنظيمية عرض الحائط وبات يمارس سلوك لا يمت للعمل السياسي بصلة للأسف.
واضاف السعدي في تعليقه على بيان ائتلاف العيسي (الائتلاف الوطني الجنوبي) الذي هاجم حكومة معين عبدالملك على خلفية إيقاف وزير النقل صالح الجبواني” ان مثل هذا البيان وغيره يؤكد ما نذهب إليه ويؤكد حقيقة مرة وهي أن الائتلاف الذي راهنا عليه لتجاوز (العلل) أصيب اليوم بذات العلل التي لايخرج عن حاملها إلا العدوى لكل من يقترب منه “.
وتابع قائلا ” على ذلك وبصفتي رئيسا للدائرة السياسية للائتلاف الوطني الجنوبي حتى اللحظة أدعو الاخوة الذين خرجوا عن كل الاتفاقات إلى ضرورة العودة إلى جادة الصواب واحترام العمل المؤسسي للائتلاف وشرط التوافق الذي بُني عليه الائتلاف.

صادر عن / عبدالكريم سالم السعدي/ رئيس الدائرة السياسية للائتلاف الوطني

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