اليمن العربي

رئيس الغرفة التجارية بأبين يوجه مناشدة عاجلة بشأن الأسعار

5 أبريل، 2020
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ناشد الحاج محمد علي الوالي رئيس الغرفة التجارية الصناعية محافظة أبين السلطة المحلية ومكتب التجارة والتموين ضرورة ضبط أسعار المشتقات النفطية وبعض السلع التموينية وتعرفة النقل بشقها الأجرة والبضائع .

 

وقال الوالي في تصريح صحفي له، إن السياسة السعرية في المحافظة لا تلتزم بمبدأ العرض والطلب ولا تحمي المستهلك بدليل أن أسعار المشتقات النفطية تم تخفيضها رسميا في عدن فيما لم تزل في أبين في وضعها الأسبق.

 

واضاف “ففي الوقت الذي انخفض سعر دبة البترول مثلا في عدن إلى 3300 ريال ماتزال في محطات الوقود في أبين بين 5000 – 6000 ريال وحسب أهواء مالكي المحطات كذلك تعرفت النقل بين عدن وأبين وفي الخطوط الداخلية بالمحافظة ماتزال وفقا وأعلى تسعيرة سابقة للوقود 8000 ريال دون تخفيض على الرغم من انخفاض سعر الوقود بشقيه عكس التعامل عند أي ارتفاع حين يبادر أصحاب المحطات ومالكو وسائل النقل بتعديل التسعيرة لصالح الزيادة من اول وهلة“..

 

وأضاف أن قدوم شهر رمضان وأزمة كورونا تتطلب قيام الجهات المعنية بواجبها رأفة بهذا المواطن الغلبان الذي ترك فريسة تتناهشه الأزمات والحروب والتلاعب في الأسعار

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