رئيس الفريق الحكومي في الحديدة: نحلم بحل سلمي يقوده مبعوث كذاب وجنرال أسير

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:

السياسية

2019-11-25 20:34:04

أفاد رئيس فريق لجنة إعادة الانتشار الحكومية في الحديدة اللواء الركن محمد عيضة، بتعرض مقر فريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار لقصف صاروخي حوثي وطائرات مسيرة.

وكانت المليشيات الحوثية استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيرة مدينة المخا الساحلية ومقر الفريق، وتصدت دفاعات التحالف للصواريخ والطائرات وانفجرت طائرة قرب مقر الفريق الحكومي.

وقال اللواء الركن محمد عيضة، في تدوينة على حسابه في تويتر فجر الأحد: “طوال هذه الليلة ونحن في مقر الفريق الحكومي نتعرض إلى قصف متواصل بالصواريخ الباليستية والطائرات من المليشيات الإرهابية الحوثية”.

مضيفاً “نحن ما زلنا نحلم بحل سلمي يقوده مبعوث كذاب وجنرال أسير مقيد إلى سفينة الأمم المتحدة في ميناء الحديدة”.