رئيس القضاء يؤكد التنسيق مع الامن لحماية القضاة في عدن

قال رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم ان القضاة يعملون في اخطر واصعب الظروف، مؤكدا ان المجلس بالتنسق مع الأجهزة الأمنية على توفير الحماية اللازمه لهم حتى يعملوا في ظروف طبيعيه ويؤدوا دورهم على اكمل وجه لتحقيق العدالة للجميع.وقام رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم بزيارة لمحكمة الإستئناف بالعاصمة المؤقتة عدن، وذالك بعد إعادة تأهيلها من جراء الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الإنقلابية والذي احدثت دماراً واسعاً في جميع اقسام ومرافق المحكمة.حيث طاف رئيس مجلس القضاء الأعلى باقسام ودوائر وقاعات المحكمة واستمع الى شرح مفصل من قبل عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة الإستئناف بالعاصمة المؤقتة عدن القاضي فهيم عبدالله الحضرمي ومن القضاة والعاملين عن سير العمل والجهود المبذوله لحل قضايا المواطنين والصعوبات التي تعترض عملية التقاضي خلال الفترضة الماضية واشاد بالجهود التي يبذلها القضاة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.

كما قام الأخ رئيس مجلس القضاء بزيارة لمحكمة صيرة الإبتدائية والمحكمة التجارية بعدن وتفقد الاقسام وقاعات جلسات المحاكمه والتقى القضاة والعاملين فيهما وحثهم على بذل اقصى الجهود وسرعة النظر في قضايا المواطنين اولاً باول دون تأخير حتى يتحقق العدل بين المتقاضيين.

واشار القاضي الدكتور علي ناصر سالم ان عدن كانت منارة للقانون والثقافة والادب والصحافة والاعلام ولديها تراث ضخم من القوانين وفي كافة المجالات وينبغي بذل جهود كبيرة والوقوف صفاً واحداً للحفاظ على هذا الإرث الضخم المكتسب منذو مئات السنين.

رافقه في هذه الزيارة الاخوة عضو مجلس القضاء الاعلى رئيس محكمة الإستئناف بعدن القاضي فهيم عبدالله الحضرمي وعضو مجلس القضاء الاعلى رئيس نيابة الإستئناف بعدن القاضي قاهر مصطفى وعضو مجلس القضاء رئيس هيئة التفتيش القضائي وشفيق احمد زوقري ونائبا رئيس هيئة التفتيش القضائي للمحاكم والنيابات القاضي محمد مهدي العولقي والقاضي جمال سالم محمد اسماعيل ومدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد مصلح البتول وعدد اخر من القضاة.