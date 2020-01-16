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رئيس اللجنة الإشرافية بنادي رجال الأعمال: مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات تعزيز لدور الشركات في إعادة الإعمار

16 يناير، 2020
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رئيس اللجنة الإشرافية بنادي رجال الأعمال: مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات تعزيز لدور الشركات في إعادة الإعمار

 
ناقش الأستاذ طلعت عبدالعزيز محمد سيف رئيس اللجنة الاشرافية في نادي رجال الأعمال اليمنيين اليوم مع فريق مؤسسة المستثمر للمؤتمرات والمعارض التحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات المزمع عقده في مارس القادم.
وأكد طلعت عبدالعزيز: بأن النادي يتابع التحضيرات الجارية للمؤتمر والمعرض والذي سيمثل تظاهرة إقتصادية وفعالية ترويجية مهمة ويعمل على تعزيز دور الشركات في إعادة الإعمار.
داعيا الشركات إلى المشاركة والفاعلية لما يخدم المصلحة العامة ويعمل على تحريك التنمية وتعافي الاقتصاد.
كما أوضح بان نادي رجال الأعمال قد نفذ فعاليات ومؤتمرات نوعية في مجال الحوكمة وستشهد الفترة القادمة تنفيذ برامج خلاقة لما يسهم في تنمية الشركات وتحسين بيئة الاستثمار.
مضيفا: بأن هذه البرامج ستعمل على تعزيز البناء المؤسسي للشركات وتطويرها وبما يتواكب مع التحولات التي تشهدها الشركات ومجتمع الأعمال محليا ودوليا.
وأكد طلعت عبدالعزيز إن القطاع الخاص اليمني جاهز للمشاركة في إعادة الإعمار، وان قطاع البناء والمقاولات يمثل رافعة التنمية والاعمار ولديه من الخبرة والإرادة ما يحقق التعافي والتنمية المنشودة وإعادة إعمار البلد بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة محليا ودوليا.
وقال ان تحفيز وتطوير الشباب من الأساسيات التى اهتم بها وقدمها النادي اليمني لرجال الاعمال باليمن .
كما قام النادي اليمني لرجال الاعمال باليمن بدورات تنشيطية وتحفيزية للشباب الجامعي في كيفية تسويق انفسهم من خلال تنزيل بعض المشاريع لطلاب للقيام بتنفيذها وتدريبهم على سوق العمل .
وقال هدفنا تحفيز الشباب وحديثي التخرج والدفع بهم الى سوق العمل وان يكون لهم مشاريع ريادية ومشاريعهم الخاصه ,لتجاوز التحديات القائمة والظروف التي تمر بها البلاد وعدم توفر فرص العمل في القطاع الحكومي.
مضيفا: قمنا في نوفمبر الماضي وبمناسبة اليوم العالمي لريادوة الاعمال بزيارات ميدانية للجامعات والكليات في محافظة عدن مثل كليات اللغات وكلية الهندسة كان الحضور مبهر من قبل الشباب قدمنا لهم مشاريع ريادية وقد تم إختيار ستة مشاريع قام الطلاب بإعدادها؛ ومن ثم قمنا بتكريمهم بشهادات تشجيعية كما قمنا بعمل ربط بين الشباب المميزين والغرفة التجارية ومع نادي الأعمال ومع المنظمات المانحة.
وأشار طلعت عبدالعزيز إلى وحدة ريادة الأعمال بالنادي “سنقوم بتاهيل الشباب وتدريبهم على كيفية ادارة مشاريعهم الخاصه من خلال دورات في مجال المحاسبة والإدارة.
واشار طلعت عبدالعزيز ان المؤتمر الاول للبناء والمقاولات فرصة ثمينة لرجال الاعمال والمقاولين في بناء البلاد وطمس آثار الحرب والدمار التي سببتها الازمات المتعاقبة في الفترة الاخيرة.

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