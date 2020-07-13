رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يوجه بإتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بفروع المؤسسة بالمحافظات المحررة

وجه رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ أحمد صالح سيف فروع المؤسسة بالمحافظات المحررة بإتخاذ الإجراءات الإحترازية لاحتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد ١٩ )والحد من مسبباته وإطلاق حملة رش تعقيمي للفروع ،مشددا بضرورة الاعتناء بالنظافة وتوفير المستلزمات الوقائية لحماية الموظفين وعدم دخول مقرات الفروع بدون ارتداء الكمامات سواء للموظفين او المعاملين والألتزام بالتباعد الاحتماعي تنفيذا لتوصيات وتوجيهات اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا.

وأكد الاستاذ أحمد سيف أن بالرغم من تفشي الجائحة إلا ان جميع الفروع التابعة للمؤسسة في المحافظات المحررة مستمرة في أداء عملها وبشكل طبيعي إنطلاقا من الرسالة الإنسانية التي يحملها موظفي المؤسسة لتقديم الخدمات للمؤمن عليهم.

مهيبًا بعملاء المؤسسة بالالتزام باتباع الارشادات الصحية اللازمة للوقاية من الوباء عند حضورهم إلى فروع المؤسسة حرصًا على سلامة الجميع، مثمنًا الجهود التي يبذلها مدراء وموظفي فروع المؤسسة لخدمة المؤمن عليهم.

وتمنى رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ أحمد صالح سيف للجميع الصحة والسلامة ولوطننا الأمن والسلام والاستقرار.

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