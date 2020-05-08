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رئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري د. عيدروس اليهري يطمئن على صحة القائد ابو همام اليافعي

8 مايو، 2020
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رئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري د. عيدروس اليهري يطمئن على صحة القائد ابو همام اليافعي

اجرى رئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري د. عيدروس اليهري اتصالا هاتفيا مساء اليوم الخميس بقائد ورئيس المقاومه الجنوبيه ابو همام اليافعي للاطمئنان على صحتة وعن ماتعرض له من محاولة اغتيال واصابة احد مرافقيه
حيث قدم ابو همام الشكر والتقدير للدكتور عيدروس اليهري على هذا الاتصال وللاطمئنان عن صحته والمرافقين .
حيث تم الاتفاق بين رئيس المقاومه ابو همام ود. عيدروس على اللقاء والتنسيق بين المجلسين وبقية الفصائل الثورية الجنوبية لما من شانه وحدة الصف الجنوبي وتحقيق اهداف الثورة المباركة في التحرير والاستقلال وبناء دولة الجنوب العربي المستقلة
* من عبدالله الطحر

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