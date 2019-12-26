رئيس المجلس الانتقالي "الزبيدي" يناقش الأوضاع الأمنية بمديرية الشيخ عثمان

ناقش الرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، الأوضاع الأمنية بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن.

جاء ذلك خلال لقائه بقائد القطاع الثامن بالحزام الأمني في مديرية الشيخ عثمان،وذلك للاطلاع على الأوضاع وتنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة الأمنية بالعاصمة عدن.

وبحث الاجتماع، مجمل الأوضاع الأمنية بالمديرية, ومتابعة سير العمل في الحملة الأمنية الموسعة لضبط الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة والسلاح غير المرخص.

وثمن الرئيس الزُبيدي الجهود التي تبذلها قيادة وأفراد الحزام الأمني بالقطاع الثامن بمديرية الشيخ عثمان في مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن وفرض النظام والقانون.