عدن تايم

رئيس المجلس الانتقالي يشيد بيقظة وجاهزية القوات الجنوبية

7 ديسمبر، 2019
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أشاد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، بيقظة وجاهزية مختلف القوات الجنوبية واستعدادها للقيام بواجبها.

وشدد الرئيس الزُبيدي خلال لقائه قائد اللواء الأول إسناد ودعم، حنش النمري، وقائد محور يافع العميد طيار عبدالعزيز المنصوري، وقائد قوات الإسناد الدعم في القطاع الغربي وضاح عمر، كل على حده، على حساسية المرحلة واشتداد المؤامرة على ما تحقق لشعبنا من انجازات وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع للحفاظ على كل الانتصارات المحققة.

وعبّر الرئيس القائد عن ثقته بقدرات قواتنا العسكرية على القيام بدورها، محيياً صمود الأبطال المرابطين في مختلف الجبهات.

من جهتهم عبر القادة العسكريون عن تقديرهم لاهتمام ورعاية الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، وحرصه على متابعة الأوضاع العسكرية عن كثب، وتزويد القيادات بالتوجيهات اللازمة .

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