رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى يدعو إلى توحيد الموقف إزاء الإعلام المغرض

أوضح رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى السلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار أن هناك وسائل إعلامية مغرضة تسعى إلى النيل من أمن محافظة المهرة واستقرارها.

ودعا السلطان بن عفرار كافة المكونات السياسية في المحافظة إلى موقف موحد اتجاه هذه الوسائل التي تحاول شق الصف المهري والتي تعتبر معول هدم للنسيج الاجتماعي والقبلي في المهرة.

مشيراً إلى أن تلك الوسائل وأن حملت اسم المهرة فهي لا تمثل المكونات ولا المشائخ والمجتمع المهري الذي أجمع على النأي بالمحافظة من الصراعات السياسية المحتدمة في المحافظات الأخرى، وحدد خيار إقامة إقليم المهرة وسقطرى على حدود 67 كمطلب شعبي ملح.

الجدير ذكره إن الأطراف المدعومة خارجياً تحاول الضغط بأموالها على ابناء محافظتي المهرة وسقطرى لتحويل مسار القضية الأساسية لأبناء المحافظتين المتمثل بإقليم مستقل على حدود ١٩٦٧م.

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