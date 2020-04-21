كريتر سكاي

رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازيحين يطلع على أوضاع المخيمات في الحديدة

21 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

أطلع رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، أوضاع النازحين في مخيمات العليلي والوعرة، وكذلك ومخيم الجشة وعدد من مواقع النازحين بمحافظة الحديدة.

وأستمع رئيس مخيمات النازحين في محافظة الحديدة حميد الخزان، إلى تقرير مفصل عن مستوى الخدمات في المخيمات، و أسباب اندلاع الحريق الذي نشب في مخيم الوعرة والجشة والذي خلف ضحايا في الأرواح والممتلكات. 

وناقش السعدي، مع مسؤولي المخيمات الإقتراحات والمعالجات التي يجب العمل عليها لتفادي نشوب حرائق كيفية أو اضرار في المخيمات.

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