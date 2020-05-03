رئيس الوزراء: اليمنيون سيحتفظون بسجل ناصع للصحفيين الشجعان الذين كان لهم دور حاسم في مقاومة الظلم

│الخبر | سبأ

أعرب رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الأحد، عن تضامنه اللا محدود مع جميع الصحفيين اليمنيين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وتعهد رئيس الوزراء في تغريدات بحسابه في تويتر، بمزيد من الشفافية، والتسهيلات المتاحة، للصحفيين خاصة في ظروف الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد، تجسيداً لشعار احتفائيتهم هذا العام “مزاولة الصحافة دون خوف أو محاباة”.

وجدد دعوته للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لتكثيف الضغوط على المليشيات الانقلابية في صنعاء، لإطلاق سراح الصحفيين المخفيين قسراً في سجونها، وتمكين زملائهم الواقعين تحت إجراءات القمع، من مشاركة مواطنيهم مخاطر “كوفيد-19” بعيداً عن التسييس، ونظريات المؤامرة كذريعة لتكميم الأفواه.

وقال رئيس الوزراء، إن اليمنيين سيحتفظون بسجل ناصع لأولئك الصحفيين الشجعان الذين قدموا أرواحهم، وخاطروا بحياتهم وكان لهم الدور الحاسم على مدى عقود، في مقاومة الظلم وإشاعة قيم الحرية، والأمل بمستقبل أفضل.