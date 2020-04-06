رئيس الوزراء: جرائم ميليشيا الحوثي بتعز جزء أصيل من سلوكها وتجسد رؤيتها للسلام

│الخبر | خاص

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية بتعز، تشكل جزءاً أصيلاً من سلوك الميليشيا القائم على القتل والعنف.

وقال رئيس الوزراء في تغريدة على حسابه بتويتر، إن قصف الحوثيين للسجن المركزي بتعز وقتل خمس سجينات، وقنص طفلين قُتل أحدهما على الفور، ليست فقط جرائم إرهابية مروعة، لكنها أيضا تشكل جزءا أصيلا من سلوكها كحركة ترى في القتل والعنف وسيلة وغاية في آن واحد.

وتابع: إنها جرائم أخرى تجسد رؤية الحوثيين وفهمهم للسلام.

وفي وقت سابق اليوم، قتل طفل وأصيب شقيقه بنيران قناص حوثي في حي عصيفرة شمالي تعز، بعد ساعات من مقتل وإصابة 14 امرأة في قصف للميليشيا استهدف قسم النساء بالسجن المركزي.

│المصدر – الخبر