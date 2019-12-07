رئيس الوزراء: دم الشهيد الحمادي لن يذهب هدرا 

أكد رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك، إن دم الشهيد البطل العميد الركن عدنان الحمادي الذي استشهد بعملية آثمة وجبانة لن يذهب هدرا.

وأشاد بقرار الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الجريمة الغادرة وكشف ملابساتها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن لزكريا عدنان الحمادي نجل الشهيد البطل، حيث نقل إليه ومن خلاله إلى جميع أفراد أسرته تعازي الرئيس هادي.. مؤكدا التزام الحكومة بتقديم كافة أشكال الرعاية والاهتمام بأسرة الشهيد تنفيذا لتوجيها هادي, وذلك وفاء وتقديرا لتضحياته الجسيمة وما سطره من ملاحم بطولية في معركة استعادة الدولة والشرعية والدفاع عن الجمهورية حتى استشهاده.

وقال رئيس الوزراء، ان خسارة الحمادي فاجعة كبيرة ليس لأسرته فقط بل للوطن بأسره, الذي فقد برحيل العميد الركن عدنان الحمادي واحدا من أشجع رجاله الصناديد والقادة الأكفاء الذين كانوا في طليعة الأبطال الذين تقدموا الصفوف لخوض المعركة المصيرية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية, وظل مخلصا ووفيا لمبادئه، حتى اخر لحظة من حياته.