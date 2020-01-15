رئيس الوزراء د.معين عبدالملك يناقش مع رئاسة جامعة حضرموت سير العملية الاكاديمية

│الخبر | سبأ

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئاسة جامعة حضرموت، سير العملية التعليمية والاكاديمية في الجامعة، والاحتياجات والمتطلبات القائمة في مختلف الجوانب، وآليات تلبيتها وفقا للامكانات المتاحة.

واستمع رئيس الوزراء، من رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد خنبش واعضاء رئاسة الجامعة ،الى شرح حول سير العملية التعليمية والاكاديمية في الجامعة التي تضم ١٥ كلية في مختلف التخصصات وهموم الاستاذة واعضاء هيئة التدريس ،اضافة الى احتياجات ومتطلبات الجامعة في تطوير البنى التحتية وتوفير الموازنات التشغيلية لكلياتها واقسامها المختلفة والمستشفى الجامعي وتوظيف اوائل الخريجين والمتعاقدين.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة التركيز على جودة التعليم والاعتماد الاكاديمي في الجامعات والمخرجات النوعية التي تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل..مؤكداً حرص الحكومة على الاستثمار في التعليم الجامعي بما يسهم في تطور المجتمعات المحلية.

واشار رئيس الوزراء، إلى خطط الحكومة بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتوفير نظام مواصلات للطلاب والطالبات في بعض الجامعات لتسهيل عملية التنقل وتحفيز الطلاب على التحصيل العلمي. لافتا إلى الدور الحيوي للجامعات والنخب الاكاديمية في رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه مختلف القضايا.