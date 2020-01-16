رئيس الوزراء: لدينا خطط لتوفير مواصلات لطلاب وطالبات بعض الجامعات

قال دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن الحكومة وضعت خططاً، بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتوفير نظام مواصلات للطلاب والطالبات في بعض الجامعات؛ لتسهيل عملية التنقل وتحفيز الطلاب على التحصيل العلمي.

مُشيراً، إلى الدور الحيوي للجامعات والنخب الاكاديمية في رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه مختلف القضايا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الاربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة جامعة حضرموت، لمناقشة سير العملية التعليمية والاكاديمية في الجامعة، والاحتياجات والمتطلبات القائمة في مختلف الجوانب، وآليات تلبيتها وفقا للإمكانات المتاحة.

واستمع رئيس الوزراء، من رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد خنبش واعضاء رئاسة الجامعة ،الى شرح حول سير العملية التعليمية والاكاديمية في الجامعة التي تضم ١٥ كلية في مختلف التخصصات وهموم الاستاذة واعضاء هيئة التدريس.

واطلع الدكتور معين عبدالملك، على احتياجات ومتطلبات الجامعة في تطوير البنى التحتية، وتوفير الموازنات التشغيلية لكلياتها واقسامها المختلفة والمستشفى الجامعي، وتوظيف اوائل الخريجين والمتعاقدين.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة التركيز على جودة التعليم والاعتماد الاكاديمي في الجامعات والمخرجات النوعية التي تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل.

مؤكداً، حرص الحكومة على الاستثمار في التعليم الجامعي بما يسهم في تطور المجتمعات المحلية.