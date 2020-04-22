رئيس الوزراء وسفير السعودية طالبا سرعة تنفيذ اتفاق الرياض

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-04-22 19:55:21

شدد رئيس الوزراء والسفير السعودي على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض توحيدا لجهود مواجهة التحديات الإنسانية عقب كارثة السيول والغرق التي ضربت العاصمة عدن بفعل المنخفض الجوي.

وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، يوم الأربعاء، في تويتر: “ونؤكد على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض الذي سيوحد الجهود والصفوف للتغلب على جميع التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية وتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق”.

ويرى مراقبون أن السعودية منزعجة من موقف الشرعية والأطراف المتشددة داخلها والتي تدفع نحو تصعيد عسكري، وتود الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض ونزع أسباب التوتر.

رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك كان أخذ نفس الموقف يوم الثلاثاء وصدر تصريحا لافتا في مضمونه وتوقيته: “لا حل إلا بتطبيق سريع لاتفاق الرياض بكامل بنوده، ولا حل الا بالالتفاف حول الدولة وتمكينها من القيام بمسؤولياتها”، وهو ما فهم أيضاً تحليقاً خارج خشبات المتشددين في الشرعية في ظل معلومات متداولة عن خلافات مع الإخوان وهادي.