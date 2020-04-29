كريتر سكاي

رئيس الوزراء يتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي بعدن وتوجيهات باتخاذ التدابير الوقائية

29 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

تابع رئيس الوزراء د. معين عبدالملك تطورات الوضع الصحي بمدينة عدن .
وقال مصدر مسئول في الامانة لرئاسة الوزراء ان رئيس الوزراء اجرى عدد من الاتصالات بالمسئولين في مكتب الصحة ووزارة الصحة بعدن وحثهم على ضرورة تعزيز الإجراءات الصحية لمتابعة التطورات الصحية في عدن .
وأشار المصدر إلى ان رئيس الوزراء شدد على ضرورة متابعة الحالات المرضية الأخيرة التي اعلن عنها في عدن مؤكدا اضطلاع كافة المؤسسات الحكومية بدورها حيال الوضع الصحي في عدن وكافة المحافظات اليمنية الأخرى .
المصدر أشار إلى رئاسة الوزراء تتابع عن كثب كافة الجهود الصحية وبما يضمن تجنيب عدن أي انتشار أو تفشي لاي وباء مشيرا إلى ان التوجيهات قضت ببدء حملة رش ضبابية في عموم مديريات عدن تبدأ الأربعاء.

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