رئيس الوزراء يجري اتصالين هاتفيين بوزير الدفاع وقائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة

اجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مساء اليوم، اتصالين هاتفيين بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي وقائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة اللواء صغير بن عزيز.

جرى خلال الاتصالين، مناقشة سير العمليات العسكرية والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في مختلف الجبهات.

واطلع رئيس الوزراء من وزير الدفاع وقائد العمليات المشتركة، على طبيعة الأوضاع الميدانية والاستعداد والجاهزية القتالية العالية لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، واحوال المقاتلين في مختلف الجبهات، إضافة الى ايضاحات حول الاستهداف الإجرامي الذي أدى الى استشهاد عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة بينهم الشهيد العميد الركن/ سعيد الشماحي، ركن تدريب العمليات المشتركة بوزارة الدفاع.

وأكد المقدشي وبن عزيز، ان هذه الاستهدافات لن تثني شعبنا وقيادته وقواته المسلحة عن القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية في الذود عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.

وأثنى رئيس الوزراء على الروح المعنوية العالية لقيادة وأفراد القوات المسلحة الأبطال والتي حتما ستحقق الانتصار الناجز لأبناء الشعب اليمني وتلبية تطلعاتهم في استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وكامل الأهداف المنشودة.. مؤكدا على ضرورة تعزيز التلاحم والالتفاف حول القيادة الشرعية والقوات المسلحة بقيادة فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمواصلة الكفاح والوقوف صفا واحداً في وجه المليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية.

وثمن الدكتور معين عبدالملك، الموقف الاخوي الصادق والشجاع لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في الوقوف إلى جانب اليمن وشعبها في هذه المعركة المصيرية للحفاظ على عروبة وهوية اليمن وصد المؤامرات المتربصة بأمن اليمن والمنطقة.