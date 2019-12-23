رئيس الوزراء يستدعي محافظ جنوبي موال لـ”المجلس الانتقالي“ ويصدر توجيهات صارمة





وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الاثنين 23 ديسمبر/كانون الأول، بسرعة ملاحقة العناصر الاجرامية التي هاجمت مقرات منظمات اغاثة دولية في محافظة الضالع، وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا جزائهم العادل والرادع.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ الضالع اللواء الركن علي صالح مقبل، حيث وجه ايضا السلطة المحلية والاجهزة الامنية والعسكرية بتوفير كافة اشكال الحماية اللازمة لتسهيل اعمال واداء المنظمات الاغاثية لإسناد الجهود الحكومية في التخفيف من حدة الازمة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة لن تتهاون مع مثل هذه الاعمال الاجرامية والارهابية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

واستمع من محافظ الضالع الى تقرير موجز حول الاعمال الاجرامية التي استهدفت مقرات عدد من منظمات الاغاثة الدولية في المحافظة، من قبل عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون، وتسعى إلى تعكير أجواء الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين بالمحافظة.



كما أكد الدكتور معين عبدالملك، وقوف الحكومة الكامل ودعمها لكل الاجراءات التي تتخذها قيادة السلطة المحلية والاجهزة الامنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بما في ذلك توفير الدعم اللازم لشرطة محافظة الضالع للقيام بواجباتها ومهامها على الوجه الامثل.

وتطرق اللقاء، إلى مستجدات الاوضاع في المحافظة وجهود تطبيع الاوضاع وتحسين الخدمات ومستوى تنفيذ نتائج الاجتماع الاخير لرئيس الوزراء مع قيادة السلطة المحلية والمكتب التتفيذي، ومستوى تنفيذ التوجيهات في هذا الجانب، خاصة ما يتعلق بالاصحاح البيئي والصرف الصحي والكهرباء والصحة.

كما تم التطرق الى سير العمليات العسكرية لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع من مليشيات الحوثي الانقلابية، وجوانب الدعم والاسناد المطلوبة.