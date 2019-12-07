رئيس الوزراء يستقبل نجل الشهيد الحمادي ويؤكد التزام الحكومة في تقديم كافة أشكال الرعاية لأسرة الفقيد

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان دم الشهيد البطل العميد الركن عدنان الحمادي الذي استشهد بعملية آثمة وجبانة لن يذهب هدرا.. منوها بقرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الجريمة الغادرة وكشف ملابساتها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن لزكريا عدنان الحمادي نجل الشهيد البطل، حيث نقل إليه ومن خلاله إلى جميع أفراد أسرته تعازي فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. مؤكدا التزام الحكومة بتقديم كافة أشكال الرعاية والاهتمام بأسرة الشهيد تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية, وذلك وفاء وتقديرا لتضحياته الجسيمة وما سطره من ملاحم بطولية في معركة استعادة الدولة والشرعية والدفاع عن الجمهورية حتى استشهاده.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لأسرة الشهيد والشعب اليمني بهذا المصاب الجلل.. لافتا إلى ان خسارة هذا البطل فاجعة كبيرة ليس لأسرته فقط بل للوطن بأسره, الذي فقد برحيل العميد الركن عدنان الحمادي واحدا من أشجع رجاله الصناديد والقادة الأكفاء الذين كانوا في طليعة الأبطال الذين تقدموا الصفوف لخوض المعركة المصيرية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية, وظل مخلصا ووفيا لمبادئه، حتى اخر لحظة من حياته.