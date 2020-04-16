الخبر اليمني

رئيس الوزراء يشدد على أهمية تكاتف الجهود لتحقيق التعافي الاقتصادي وفق الظروف المتاحة

17 أبريل، 2020
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د. معين عبدالمك يرأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاعلى في العاصمة المؤقتة عدن

│الخبر | سبأ

شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على أهمية تكاتف الجهود لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال تطوير وإصلاح أداء القطاعات الإنتاجية والاستكشافية في المجال النفطي وفق الظروف المتاحة. وأكد رئيس الوزراء خلال ترأسه اليوم عبر الاتصال المرئي عن بعد اجتماع اللجنة العليا لتسويق النفط، على ضرورة تعزيز وتطوير عمل اللجنة العليا لتسويق النفط، وانتهاج مبدأ الشفافية والكفاءة في أدائها، بما يضمن الحصول على افضل الفرص التسويقية للصادرات المتاحة من النفط الخام.. لافتا إلى أهمية العمل على اتخاذ افضل التدابير للحد من تداعيات انعكاسات انخفاض النفط عالميا على الاقتصاد الوطني. واستعرضت اللجنة حول تطورات السوق النفطي على المستوى العالمي وما يشهده من انخفاض كبير وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني، والخيارات المتاحة للتعامل مع ذلك.

كما تطرقت إلى مستويات الإنتاج القائمة وما تواجهه القطاعات الاستكشافية والإنتاجية من تحديات وصعوبات جراء الظروف الراهنة، والأفكار والرؤى للتعاطي معها. شارك في الاجتماع وزراء الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي والنفط والمعادن أوس العود، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج والمالية سالم بن بريك ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، ورئيس الشركة اليمنية للغاز أنور سالم، والمدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والانتاج المهندس سالم الكعيتي، ونائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي ورئيس اللجنة الفنية للجنة تسويق النفط محمد جمال.

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