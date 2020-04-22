رئيس الوزراء يشيد بجهود كهرباء عدن المتواصلة لإعادة منظومة الكهرباء

تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس هادي أجرى دولة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، مساء اليوم اتصالاً هاتفيا ، بمدير عام مؤسسة الكهرباء فرع عدن مجيب الشعبي، للإطلاع على وضع منظومة الكهرباء عقب كارثة الامطار التي شهدتها المدينة .

وأشاد دولة رئيس الوزراء بالجهود الملموسة التي تبذلها قيادة وطواقم كهرباء عدن، لإعادة منظومة الكهرباء للعمل اليوم.

من جانبه شكر مدير عام كهرباء عدن متابعة فخامة الرئيس هادي ودولة رئيس الوزراء، واستعرض لدولة رئيس الوزراء الجهود المتواصلة التي بذلتها وتبذلها الفرق الفنية لإصلاح الاعطاب وشفط مياه الامطار من محطات التوليد والتحويل، بأشراف ميداني من قبل قيادة المؤسسة والتي تكللت بعودة الجزء الأكبر من منظومة الكهرباء للعمل تدريجيا اليوم الأربعاء، في مختلف مديريات العاصمة عدن.

وقال المكتب الإعلامي لكهرباء عدن أن قيادة المؤسسة شكلت خلية طوارئ برئاسة مدير عام مؤسسة كهرباء عدن ونائبية للشؤون الفنية والإدارية والمالية، وتعمل منذ يوم أمس بشكل متواصل من الميدان للأشراف على الفرق الميدانية والفنية التي تولت إصلاح الأعطاب وإعادة الخدمة.

وأشار الى ان هناك جهود كبيرة تبذل حتى اللحظة لإنتظام الخدمة في كافة مناطق عدن من قبل موظفي وعمال المؤسسة العامة لكهرباء عدن وبتواصل ومتابعة مستمرة من قبل المدير العام للمؤسسة العامة لكهرباء مجيب الشعبي وقيادة المؤسسة.

مؤكداً ان قيادة المؤسسة لم تغادر الميدان منذ ظهيرة أمس وحتى ساعة كتابة الخبر ويعمل الجميع كفريق واحد ،شاكراً كافة الجهود التي يبذلها جميع العاملون في الميدان ومدراء المناطق والإدارات الفنية في كهرباء عدن لاستكمال اعادة المنظومة بشكل كلي الى كافة احياء ومديريات العاصمة عدن .

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