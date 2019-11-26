رئيس الوزراء يصدر توجيهات عاجلة بصرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن للعام الجاري



4 مايو / متابعات

وجه رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم الاثنين، في العاصمة عدن ممثلين عن المعتصمين العسكريين والأمنيين امام القصر الرئاسي، الجهات المعنية بصرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن للعام الجاري بصورة عاجلة، مؤكدا أن انتظام رواتب كافة موظفي الدولة التزام رئيسي للحكومة واستحقاق لا يمكن المساومة فيه، وان ما حدث من إرباكات يرجع إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن في أغسطس الماضي والتي كادت ان تعصف بالدولة وتؤدي الى انهيار الاقتصاد، وأثرت بشكل مباشر على موارد الدولة وقدراتها الاقتصادية.

كما وجه بتشكيل لجنة تضم كلا من مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية اللواء الدكتور صالح محمد حسن ومدير القاعدة الإدارية في عدن العميد علي محمد الكود وممثلين عن المعتصمين لمتابعة تنفيذ التوجيهات مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.. مؤكدا أن الحكومة عادت الى عدن وفق اتفاق الرياض ومهامها وأولوياتها خلال المرحلة الحالية هي تطبيع الأوضاع وصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات العامة، بما ينعكس ايجابا وبشكل سريع على المواطنين في المدى القصير.

وشدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على ان الاستحقاقات والمطالب المشروعة للموظفين والمبعدين العسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية مسؤولية حكومية لا يمكن التخلي عنها، وهي محل اهتمام ومتابعة خاصة من الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى المعالجات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية في تشكيل لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، بموجب القرار الجمهوري رقم 2 لعام 2013م، موضحا انه سيتابع عملية استكمال هذه المعالجات وفق الإمكانات المتاحة نظرا لما تمثله هذه المعالجات من أهمية بالغة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة القضية الجنوبية ومظالم الماضي.

واستمع رئيس الحكومة اليمنية الى مطالب المعتصمين، فيما يخص الرواتب والترقيات والتسويات المستحقة ومعالجة مظالم العقود السابقة وغيرها من المطالب المشروعة، وجدد التأكيد على أن الحكومة وبقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي تدرك تماما الظلم والإقصاء الذي تم ممارسته على منتسبي الجيش والأمن في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 94، وحريصة كل الحرص على تنفيذ المعالجات التي تم إقرارها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتعامل معها بصورة عادلة تزيل الغبن الذي حدث وتنصف المظلومين.

وكان منتسبي الجيش والامن الجنوبي والهيئة العسكرية العليا واصلوا اعتصامهم لليوم الثاني امام بوابة قصر معاشيق احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية طوال الاشهر الماضية .

وكان ضباط وجنود عسكريون قد دشنوا يوم امس اعتصاما امام بوابة قصر معاشيق بعد تنفيذهم وقفة احتجاجية غاضبة .

ونصب الجنود والمعتصمين خياما اما بوابة قصر معاشيق في خطوة منهم للاستمرار في حال تم تجاهل مطالبهم المشروعة من قبل حكومة الشرعية.

وطالب المعتصمين بالاهتمام الشامل باشر الشهداء وتقديم كل اوجه الرعاية والاختمام والتكريم نظير تضحياتهم .

كما طالبوا بسرعة تنظيم الدائرة المالية وشعبها وفروعها بما فيها الخزانة العامة لحفظ العائدات المالية .