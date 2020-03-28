اليمن العربي

رئيس الوزراء يعزل الجوباني من منصبه

28 مارس، 2020
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أطاح رئيس الوزراء معين عبدالملك بوزير النقل صالح الجبواني، وكلف نائب رئيس الوزراء القيام بمهام وزارة النقل إلى حين صدور قرار بتعيين وزير جديد.

ووفقًا لوثيقة رسمية تداولتها وسائل إعلام محلية، فإن رئيس الحكومة كلف نائبه سالم الخنبشي القيام بمهام وزير النقل صالح الجبواني، الذي تم إيقافه ”بسبب إخلاله الجسيم بمهامه“.

ويتواجد الجبواني منذ مدة في تركيا، وسبق له أن أبرم اتفاقيات معلنة وأخرى سرية مع أنقرة لإدارة الموانئ اليمنية، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة اليمنية حينها، وأعلنت أن اليمن بريء من تلك الاتفاقيات.

والجبواني أحد الوزراء اليمنيين الذين جاهروا بعداوتهم للتحالف العربي، ومعظم تصريحاته ومنشوراته تصب ضد التحالف والشرعية اليمنية، فضلا عن كونه متهما بموالاته لقطر التي دائما ما يصعد على منابرها الإعلامية مهاجما التحالف العربي وقيادته.

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