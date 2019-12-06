رئيس الوزراء يعقد اجتماع هام ..أهم ماورد فيه..تفاصيل





عقد رئيس مجلس الوزراء د/ معين عبدالملك أمس في العاصمة المؤقته عدن اجتماعًا بشأن تأهيل أكبر عدد من الشركات المحلية ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشركات الدولية ، للمشاركة في مناقصات في إستيراد المشتقات النفطية، بما يؤدي إلى فتح باب التنافس بشكل شفاف، إضافة إلى توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء بافضل الأسعار، بما من شانه تخفيف حدة الانقطاعات الكهربائية.

وكرس هذا الإجتماع لمناقشة عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في شروط المناقصات الخاصة بتوفير المشتقات النفطية للمحطات وتشغيل محطات الكهرباء في عدن، ووضع شروط معيارية شفافة للفترة القادمة.

إلى ذلك أكد رئيس المجلس على أهمية تأهيل اكبر عدد من الشركات المحلية وإتاحة الفرصة أمام الشركات الدولية، للمشاركة في مناقصات استيراد المشتقات النفطية، بما يؤدي إلى فتح باب التنافس بشكل شفاف، إضافة إلى توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء بافضل الأسعار، بما من شانه تخفيف حدة الانقطاعات الكهربائية.

كما تم استعراض عدد من الرؤى والأفكار لإعادة تفعيل دور مصافي عدن والاستفادة من إمكانياتها الكبيرة، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وبأسعار منخفضة وتنافسية، وأقر بهذا الخصوص عقد اجتماع خاص لإقرار الآليات اللازمة لتفعيل مصافي عدن واستعادة دورها.

وقدمت شركة النفط في عدن خلال الاجتماع، عرض عن عملها في توفير كميات إسعافية لمحطات الكهرباء خلال الفترة القادمة الى حين الانتهاء من ضبط شروط المناقصات وإنزال مناقصات شفافة للاستيراد.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع،الذي ضم وزارة المالية والنفط والكهرباء ومصافي شركة النفط في عدن، ان الخطوات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة وبتوجيهات ودعم من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تهدف إلى تحسين مستوى معيشة وحياة المواطنين، والمساهمة في تطبيع الأوضاع .. لافتا إلى ان المرحلة الحالية وعلى ضوء اتفاق الرياض هي لترتيب الوضع وبث الطمأنينة عند الناس وإعطائهم أملاً ببداية جديدة تنعكس على مستوى حياتهم ومعيشتهم اليومية .