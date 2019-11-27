رئيس الوزراء يعلق على استئناف العمل في مطار الريان

أشاد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك ب‏عودة مطار الريان في مدينة المكلا للعمل، وقال فب اول تعليق له على إعادة تدشين العمل بمطار الريان الدولي بحضرموت، أن عودته كان إحدى أولويات الحكومة لتقديم الخدمة للمواطنين.

وقال عبدالملك في تغريدة له بتويتر أن إعادة تدشين العمل بمطار الريان، “خطوة جادة في اتجاة استعادة وتفعيل مختلف مؤسسات ومرافق الدولة” .

وأوضح رئيس حكومة الشرعية ان “تفعيل المؤسسات وتحسين الإيرادات والخدمات هي السبيل الأمثل لتخفيف معاناة الناس وتعزيز قدرة الدولة على ممارسة سلطاتها”.