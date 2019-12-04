رئيس الوزراء يلتقي قيادة محافظة الضالع

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ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ الضالع اللواء الركن علي صالح مقبل وقيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بالمحافظة، أولويات واحتياجات المحافظة العاجلة في الجوانب الخدمية والتنموية، المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية.

وتطرق اللقاء بحضور وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، إلى مستجدات الأوضاع في المحافظة وأولويات احتياجاتها من المشاريع الخدمية والتنموية العاجلة في قطاعات البنى التحية والكهرباء والصحة والتربية والتعليم والطرقات، ودعم جهود السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع وتعزيز الأمن والاستقرار على ضوء اتفاق الرياض.

كما تم مناقشة الدعم العسكري واللوجستي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية، واستكمال عملية تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع.

واكد رئيس الوزراء اهتمام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمحافظة الضالع التي تعرضت الى كثير من الظلم والتهميش خدميا وتنمويا خلال السنوات الماضية.. مثمنا عاليا التضحيات العظيمة والأدوار البطولية التي يسطرها أبناء الضالع في التصدي للمليشيات الحوثية المدعومة من ايران.

وقال “ان المعركة في محافظة الضالع اليوم ذات بعدين، البعد الأول يتعلق بالمعركة العسكرية والتصدي لمحاولات المليشيات المتكررة لاختراق هذه الجبهة المشتعلة في أكثر من مكان، فيما يتعلق البعد الأخر بمعركة توفير الخدمات وتثبيت الأمن والاستقرار”.

وأشار الدكتور معين عبد الملك، في هذا السياق إلى ان معركة الضالع الأخيرة أثبتت ان التهديدات لا تزال مستمرة، وهو ما يتوجب توحيد الصفوف ومضاعفة الجهود خلال هذه المرحلة الصعبة لتفعيل المؤسسات وفرض الأمن والاستقرار والتركيز على المشاريع الحيوية التي سيكون لتنفيذها اثر ملموس في حياة المواطنين على المدى القريب.. مؤكدا مساندة الحكومة لجهود السلطة المحلية من اجل تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات.

وتطرق رئيس الوزراء الى اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لاحتواء التداعيات التي حدثت في عدن وبعض المحافظات المحررة، برعاية اخوية صادقة من المملكة العربية السعودية الشقيقة ولتوحيد الجهود في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن عبر ذراعه من مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكد ان المشروع الإيراني لا يهدد اليمن فقط بل تمس امن واستقرار دول الجوار والمنطقة والعالم، وتأمين الملاحة الدولية في احد أهم الممرات التجارية في العالم.

وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع في إنجاح اتفاق الرياض، وتوجيه الجهود نحو المعركة الوجودية لليمن وشعبها باستعادة الدولة وإجهاض المشروع الإيراني الخبيث في اليمن والمنطقة.. محذرا من أي محاولة لإفشال هذا الاتفاق، باعتبار ذلك محاولة لتوجيه البلاد نحو مسار الهدم مجددا.

وقدم محافظ الضالع خلال اللقاء، شرح موجز عن الأوضاع في المحافظة والمشاكل القائمة في مختلف القطاعات، والاحتياجات القائمة والخطط الموضوعة لتلبيتها وفق الأولويات العاجلة.. مشيرا إلى الانتصارات المحققة في جبهات الضالع ضد مليشيا الحوثي الانقلابية والجهود الجارية لاستكمال تطهير المحافظة من المليشيات الانقلابية.