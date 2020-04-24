رئيس انتقالي أبين يتفقد اعمال اصلاح القنوات والحواجز المائية في دلتا ابين

تفقد العميد عبدالله الحوتري رئيس المجلس الانتقالي بمحافظة ابين صباح اليوم الخميس اعمال اصلاح قنوات الري في دلتا ابين والاضرار التي لحقت ببعض القنوات جراء بعض الاعمال التخريبية والتي ادت الى تدفق مياه السيول الى منطقة المخزن وغمرت عددا من المنازل وتصدع الاخرى

حيث تفقد العميد الحوتري الحاجز المائي ( عقمة العش ) وعملية اعادة الحاجز الترابي وعدد من القنوات الرئيسية والفرعية في وادي بنا

ووجه العميد الحوتري ادارة الري بتوفير عددا من الاليات لإصلاح القنوات وتصفيتها وتوزيع السيول الى المناطق التي لم ترو من قبل.

مؤكدا اهتمام قيادة الانتقالي الجنوبي في المحافظة بالقطاع الزراعي وخصوصا قنوات الري

مشددا على متابعة من تسبب في اهدار المياه وحرمان العديد من المزارعين من مياه السيول .

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